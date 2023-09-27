Бывшая возлюбленная Тимати объяснила желание сделать липосакцию после анорексии

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова объяснила желание сделать липосакцию после борьбы с анорексией. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 30-летняя манекенщица заявила, что решилась на операцию не для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. «За несколько месяцев пребывания в ЦИРПП [Центр изучения расстройств пищевого поведения] я набрала 15 килограммов, и они распределились неравномерно. "Жировыми ловушками" оказался верх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная область», — рассказала девушка.

Также знаменитость пояснила, что внешне она никак не изменилась. Однако, по ее словам, исчез второй подбородок, а овал лица стал более четким.

В августе Алена Шишкова назвала причину своей болезненной худобы. По словам 30-летней манекенщицы, на протяжении восьми лет она страдала булимией и анорексией. Известно, что в апреле текущего года состояние Шишковой стало критическим, и ее вес снизился до 45 килограммов. Пройдя терапию, она смогла восполнить 15 килограммов. Однако вес распределился неравномерно, вследствие чего ее внешний вид изменился.