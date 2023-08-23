Экс-возлюбленная Тимати назвала анорексию причиной болезненной худобы

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова назвала неожиданную причину болезненной худобы. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 30-летней манекенщицы, на протяжении восьми лет она страдала от булимии и анорексии. При этом, как сообщила модель, она приняла решение комментировать тему своего недуга после выздоровления.

«Я проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях. Я сдавала все анализы, выслушивала вердикты и рекомендации и принимала все лекарства, БАДы, пилюли и жидкости, что мне прописывали для набора веса. Иногда казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы. И все только усугублялось», — призналась она.

Известно, что в апреле текущего года состояние Шишковой стало критическим и ее вес снизился до 45 килограммов. Пройдя терапию, она смогла восполнить 15 килограммов. Однако вес распределился неравномерно, вследствие чего ее внешний вид изменился. Сейчас модель продолжает реабилитацию.

«Возможно, моя история поможет другим девушкам, потому что такие проблемы, как оказалось, встречаются часто. Они боятся озвучить, не могут справиться самостоятельно и годами не обращаются к специалистам, а в итоге рушат свое здоровье и жизнь. От многого можно вылечиться, можно жить с некоторыми болезнями, а от анорексии умирают», — предупредила она.

Ранее в апреле Алена Шишкова показала внешность после пластической операции. На размещенном кадре 30-летняя манекенщица позировала по пояс в кремовой атласной блузке и с объемным черным бантом на шее.