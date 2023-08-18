Бывшая возлюбленная Тимати показала внешность после пластики

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова показала внешность после пластической операции. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 30-летняя манекенщица позировала по пояс в кремовой атласной блузке и с объемным черным бантом на шее. Она распустила волосы, приподняв их у корней, и сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза и брови черным цветом и накрасив губы малиновой помадой.

Подписчики высказались о переменах в образе инфлюэнсерши в комментариях. «Очень много макияжа и фотошопа», «Алена неплохо выглядит, зачем ее гнобить?», «Потому что все мы знаем и видели, что в жизни она выглядит по-другому. Косметологические процедуры пошли не на пользу, а она ведь молодая», «Алена начала возвращаться к красоте», «Шикарная! Определенно это ваш стиль», «Ничего себе, не узнала тебя!», «Королева», «Красавица», — отметили пользователи сети.

Ранее в августе сообщалось, что Алена Шишкова решилась на новую пластическую операцию со словами «будет красота». 30-летняя манекенщица сняла видео из клиники, рассказав, что обратилась к пластическому хирургу. На размещенных кадрах она предстала в белом халате с распущенными волосами, показав лицо без косметики.

В ноябре 2022 года внешность Шишковой оценила врач-косметолог Светлана Власова. По мнению специалиста, у Шишковой был отек лица, который возникает из-за введения под кожу большого количества филлеров на основе гиалуроновой кислоты.