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11:37, 22 ноября 2022Ценности

Бывшую возлюбленную Тимати заподозрили в новой пластике

Российский косметолог Светлана Власова считает, что Алена Шишкова ввела в лицо филлеры

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач-косметолог Светлана Власова оценила внешность российской модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой. Соответствующий комментарий доктора приводит издание PeopleTalk.

Отмечается, что фанаты заподозрили 29-летнюю знаменитость в новой контурной пластике после ее недавнего появления в шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3. Так, по мнению специалиста, у Шишковой отек лица, который возникает из-за введения под кожу большого количества филлеров на основе гиалуроновой кислоты. «Ведь чем больше объем вводимых филлеров, тем больше он притягивает воду и усиливает отечность. Скорее всего, дело именно в этом», — предположила Власова.

Кроме того, эксперт считает, что на данный момент в организме манекенщицы могут происходить гормональные изменения, в том числе беременность и нарушения работы щитовидной железы, которые вызывают отеки.

В сентябре Алена Шишкова раскрыла правду о пластических операциях. Так, звезда заявила подписчикам о желании уменьшить грудь до первоначального размера.

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Карина Черных
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