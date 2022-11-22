Бывшую возлюбленную Тимати заподозрили в новой пластике

Российский косметолог Светлана Власова считает, что Алена Шишкова ввела в лицо филлеры

Врач-косметолог Светлана Власова оценила внешность российской модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой. Соответствующий комментарий доктора приводит издание PeopleTalk.

Отмечается, что фанаты заподозрили 29-летнюю знаменитость в новой контурной пластике после ее недавнего появления в шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3. Так, по мнению специалиста, у Шишковой отек лица, который возникает из-за введения под кожу большого количества филлеров на основе гиалуроновой кислоты. «Ведь чем больше объем вводимых филлеров, тем больше он притягивает воду и усиливает отечность. Скорее всего, дело именно в этом», — предположила Власова.

Кроме того, эксперт считает, что на данный момент в организме манекенщицы могут происходить гормональные изменения, в том числе беременность и нарушения работы щитовидной железы, которые вызывают отеки.

В сентябре Алена Шишкова раскрыла правду о пластических операциях. Так, звезда заявила подписчикам о желании уменьшить грудь до первоначального размера.

