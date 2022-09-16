Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла правду о пластических операциях

Российская модель Алена Шишкова заявила, что хочет уменьшить грудь

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати раскрыла правду о пластических операциях. Соответствующими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя знаменитость ответила в сторис на вопрос одной из подписчиц о необходимости пластики груди для достижения уверенности в себе. «Хочешь — сделай. Поживи с грудью. Пойми как это и даст ли это что-то тебе, а самое главное [сделает ли] — счастливее», — написала Шишкова и заявила, что она, в свою очередь, хочет уменьшить свою грудь до первоначального размера.

«Я, наоборот, хочу вернуть "первозданный" вид, "ликвидировать" импланты. Не завтра, но уже думаю об этом», — призналась манекенщица.

В июне Алена Шишкова рассказала о своей пластике лица. Знаменитость призналась, что она никогда не колола скулы и делает только лимфодренажные процедуры. При этом, по ее словам, звезда увеличивала губы полтора-два года назад.