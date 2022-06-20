Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла правду о пластике лица

Модель Алена Шишкова заявила, что она не против ботокса и филлеров

Российская модель Алена Шишкова раскрыла правду о пластике лица. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала в сторис снимки из личного архива, на которых она предстала в белой рубашке мужского кроя. На первом фото знаменитость ответила на вопрос одной из подписчиц о том, зачем она прибегла к пластической операции по увеличению скул. «Я никогда не колола скулы! Даже не помню, когда в последний раз был у косметолога. Делаю только уходы и какие-то лимфодренажные аппаратные процедуры», — заявила женщина, отметив, что она не против ботокса и филлеров в тех местах, где они необходимы.

Также Шишкова ответила еще на один вопрос от подписчиков, касающийся увеличения губ. «Губы — в последний раз пару лет назад, может полтора года назад (точно не помню). Объем давно ушел», — призналась манекенщица.

Раннее модель Анастасия Решетова показала внешность до пластических операций. Модель разместила пять фото, которые, по ее словам, были сделаны около десяти лет назад. У некоторых поклонников возникли вопросы по поводу изменений в ее внешнем виде.