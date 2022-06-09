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Решетова показала внешность до пластических операций

Модель Анастасия Решетова показала внешность до пластических операций

Фото: Telegram-канал RESHETOVA

Российская модель Анастасия Решетова показала свою внешность до пластических операций. Соответствующими снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

26-летняя знаменитость опубликовала пять фото, которые, по ее словам, были сделаны около десяти лет назад. На первых двух кадрах манекенщица позирует перед камерой в белой майке и черном купальнике. На третьем и четвертом — в прозрачной блузке и платье, оголяющем ее плечи. На последнем снимке она запечатлена лежащей в кровати и прикрывающей при этом грудь тканью с леопардовым принтом. «Вот, что скинули... мне тут 17-18 лет. Времена стремных инста фильтров, отсутствия вкуса (...), а также отсутствия большой груди», — подписала пост Решетова.

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Фанаты оценили снимки и поблагодарили звезду за искренность в комментариях. «Что тогда, что сейчас хорошенькая. Красивая девушка и со стержнем, который читается в глазах», «Не изменилась, также хорошо выглядит», «Как была красоткой, так и осталась», «Сейчас выглядите намного лучше и естественнее», «Честность — это хорошо. Изменилась не сильно, разве, что девочка стала женщиной», — высказывались они.

В то же время у некоторых поклонников возникли вопросы по поводу изменений во внешнем виде Решетовой. «Настя, а грудь после родов увеличилась в размерах или ты пластически увеличивала?» — поинтересовалась одна из подписчиц. «После родов была подтяжка, а до этого я увеличила ее хирургическим путем. Импланты небольшие», — ответила, в свою очередь, модель.

В мае Анастасия Решетова показала лицо без ретуши и высказалась по поводу навязанных обществом стандартов красоты. На первом девушка позирует перед камерой без фильтров, а на втором — с отретушированным лицом. «Я с уверенностью могу сказать, что больше половины женской аудитории пользователей социальных сетей грешат использованием фотошопа, а особенно всеми любимого фейсаппа», — рассказала в посте Решетова. По ее мнению, использование редакторов приводит к тому, что девушки начинают идеализировать свою внешность на фото с обилием ретуши.

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Мария Винар
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