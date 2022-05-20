Решетова показала лицо без фотошопа

Модель Решетова показала лицо без ретуши и высказалась о навязанных стандартах красоты

Российская модель Анастасия Решетова показала лицо без ретуши и высказалась по поводу навязанных обществом стандартов красоты. Соответствующими снимками и размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

26-летняя знаменитость опубликовала два одинаковых фото. На первом девушка позирует перед камерой без фильтров, а на втором — с отретушированным лицом. При этом на снимках видно, что она сделала натуральный макияж, а именно оформила небольшие стрелки на глазах и нанесла на губы розовую помаду.

«Я с уверенностью могу сказать, что больше половины женской аудитории пользователей социальных сетей грешат использованием фотошопа, а особенно всеми любимого фейсаппа», — рассказала в посте Решетова. По ее мнению, использование редакторов приводит к тому, что девушки начинают идеализировать свою внешность на фото с обилием ретуши.

Кроме того, первая вице-мисс Россия 2014 года отметила, что устала от макияжа, наращенных ресниц и фильтров в соцсетях. «Идеальных картинок в последнее время стало так много, что уже натуральный облик начинает вызывать удивление. (...) Не хочется замыленной кожи и пластикового выражения лица. Хочется легкости», — заявила она.

Многие поклонники поддержали Решетову и также поделились своими мнениями на упомянутую тему. «Пора уже запретить редакторы для фото на законодательном уровне. Многих уже узнать невозможно с ними», «Уже не использую, переросла этот уровень неуверенности. Даже сторисы снимаю, не применяя фильтры. Пришла к этому через "не могу"», «Сейчас уже меньше использую фильтры. Стала ценить в себе естественность», «Последнее время перестала редактировать тело вообще и втягивать живот, а вот лицо пока что по-прежнему ретуширую», — писали юзеры.

Раннее в мае Ольга Бузова пожаловалась на Telegram за искажение внешности при съемке видео. По ее словам, мессенджер специально подрывает самооценку людей. Поп-исполнительница считает, что качество видео «делает тебя другим человеком».