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Бузова пожаловалась на Telegram за искажение внешности

Певица Ольга Бузова пожаловалась на Telegram из-за отсутствия фильтров при съемке видео
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова пожаловалась на Telegram за искажение внешности при съемке видео в мессенджере. На эту тему она высказалась в интервью изданию Woman.ru.

36-летняя знаменитость рассказала, что социальная сеть специально подрывает самооценку людей. По словам певицы, качество роликов, снятых ею с отсутствием фильтров в Telegram-канале, заметно отличается от аналогичных сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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«Я больше про быть, а не казаться: я могу поправиться, могу плохо выглядеть, могу в Африке проснуться, посмотреть на свое лицо, а его как-будто покусали пчелы. Я снимаю себя совершенно спокойно без фильтров, но в Telegram на этих кружочках, мне кажется, антифильтры. Потому что ты выкладываешь обычное видео, а этот кружочек будто делает тебя другим человеком. Что-то странное происходит, они только портят ситуацию», — высказалась Бузова.

В то же время звезда отметила, что не хочет полностью отказываться от ретуши снимков. «Я очень часто слышу: "Откажитесь от фильтров". Да почему я должна отказываться? Если я захочу пить, мне принесут воду — тоже отказаться? Это бред», — сказала она.

Раннее в апреле Ольга Бузова станцевала на пилоне. Поп-исполнительница предстала перед подписчиками в черном боди, мини-шортах из кожи, чулках в сетку и туфлях на невысоком каблуке. Известно, что перед этим знаменитость неоднократно жаловалась на набранные семь килограммов лишнего веса.

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Мария Винар
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