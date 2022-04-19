Располневшая на семь килограммов Бузова станцевала на пилоне

Располневшая на семь килограммов певица Ольга Бузова показала фигуру на пилоне

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая располнела на семь килограммов, станцевала на пилоне. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

В ролике 36-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру в откровенном образе, покрутившись вокруг пилона. Поп-исполнительница предстала перед подписчиками в черном боди, мини-шортах из кожи, чулках в сетку и туфлях на невысоком каблуке. На размещенных кадрах видно, что волосы артистки собраны в высокий хвост, а на ее лице отсутствует макияж.

«Так, мои хорошие, сегодня 19 апреля — День велосипеда. Но я кручу не педали, а кручусь на пилоне», — сказала в видео звезда, которая ранее жаловалась поклонникам на набранный лишний вес. Несмотря на позитивный настрой певицы, юзеры неоднозначно отнеслись к ее новому увлечению.

Так, одни пользователи сети раскритиковали поп-исполнительницу. «Нелепая», «Оля, заведи наконец-то себе мужчину и роди ребенка», «Она напоминает мне Бритни Спирс в настоящем», — высказались они. Однако среди поклонников были и те, кто поддержал Бузову в ее начинании. «Красиво крутишься», «Оля, ты молодец!», «Трудяга, молодец», — писали комментаторы.

В марте Ольга Бузова продемонстрировала естественную внешность и порадовала поклонников. Звезда позировала в опубликованном видео в мини-платье с цветочным принтом голубого цвета и без макияжа.