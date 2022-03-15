Бузова показала лицо без макияжа

Певица Бузова продемонстрировала естественную внешность и порадовала подписчиков

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала естественную внешность и порадовала подписчиков. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором продемонстрировала номер в отеле и вид из спальни. Поп-исполнительница позировала в мини-платье голубого цвета с цветочным принтом. На размещенных кадрах видно, что волосы артистки собраны в пучок, а на ее лице нет макияжа.

Пользователи сети похвалили внешний вид Бузовой в комментариях под размещенным роликом. «Божественная красота», «Выглядишь прекрасно», «Очень красиво, Оль», «Красотка и без фильтров», «Классно выглядишь», «Оль, точно кайф, не то слово», «Естественная красота», — высказывались фанаты.

В июле 2021 года поклонники раскритиковали оголяющий грудь топ Бузовой. На снимке она позировала на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголял ее грудь. «Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть сфоткаться днем, желательно до съемок», — подписала она пост.