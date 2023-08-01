Бывшая возлюбленная Тимати решилась на пластику со словами «будет красота»

Российская модель Алена Шишкова рассказала о новой пластической операции

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова решилась на новую пластическую операцию со словами «будет красота». Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя манекенщица сняла видео из клиники, рассказав, что обратилась к пластическому хирургу. На размещенных кадрах она предстала в белом халате с распущенными волосами, показав лицо без косметики. При этом пациентка заявила, что ожидает анестезиолога.

«У меня сегодня будет операция. Я безумно волнуюсь, но будет красота», — обратилась к подписчикам инфлюэнсерша.

В ноябре 2022 года внешность Алены Шишковой оценила врач-косметолог Светлана Власова. Фанаты заподозрили знаменитость в новой контурной пластике после ее недавнего появления в шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3. По мнению специалиста, у Шишковой отек лица, который возникает из-за введения под кожу большого количества филлеров на основе гиалуроновой кислоты.