22:06, 6 апреля 2026

Описана самая распространенная зверская пытка ВСУ

Иванников сообщил о пытках в ВСУ с привязыванием военных к деревьям
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) привязывают провинившихся сослуживцев к деревьям и избивают их за отказ от выполнения задач, употребление алкоголя и другие проступки. Об этой пытке aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, подобные практики не новы. Таким пыткам подвергали мирных жителей Донбасса, которых подозревали в антиукраинской деятельности. Наказания «деревьями правды» широко применяются в украинской армии.

«Это мера психологического и физического воздействия на тех, кто отказывается выполнять приказы либо проявил дисциплинарную несдержанность, употребил спиртные напитки, излишние наркотические средства или осуществлял торговлю этими препаратами. Поводов для такой зверской пытки у ВСУ много», — заявил Иванников.

Ранее стало известно, что провинившихся солдат ВСУ стали чаще привязывать к деревьям и избивать до полусмерти. Сообщалось, что так называемые деревья правды, являются самым распространенным наказанием в украинской армии.

