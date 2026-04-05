Провинившихся солдат ВСУ стали чаще привязывать к деревьям и избивать

Провинившихся солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще привязывать к деревьям и избивать до полусмерти. Об этом наказании сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам источника, сейчас так называемые «деревья правды», о которых неоднократно сообщалось в том числе пленными солдатами ВСУ, являются самым распространенным наказанием в украинской армии.

В ВСУ подобный метод воздействия на военных практиковали за нежелание выполнять приказы во время вторжения в Курскую область, говорит собеседник агентства. О «деревьях правды» рассказывал, в частности, пленный военнослужащий ВСУ из 225-го отдельного штурмового полка в сентябре 2025 года.

Ранее житель одного из сел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) обнаружил в подвале соседнего дома позицию ВСУ и взял с бойцов деньги за аренду. Об этом рассказала украинская женщина-снайпер Татьяна Химион с позывным Танго.