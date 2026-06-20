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07:12, 20 июня 2026Мир

На Западе сделали вывод о необходимости войны с Россией для ЕС

Политолог Крайнер: Лидерам ЕС нужна война с Россией, чтобы остаться у власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что руководству крупнейших стран Евросоюза (ЕС) якобы необходим конфликт с Россией, чтобы удержаться у власти.

«Если бы они только могли поддерживать войну с Россией, при этом не важно, выиграют они или нет — а они не смогут победить — это сняло бы все проблемы», — заявил он.

По словам эксперта, власти некоторых европейских стран пытаются усиливать напряженность, чтобы переключить внимание граждан с внутренних трудностей, а затем объяснять свои действия необходимостью противостояния с Москвой.

Ранее Крайнер заявил, что западные страны хотят сделать из Прибалтики новый фронт в конфликте против России. Он напомнил, что ранее Запад уже потерпел неудачу, пытаясь открыть второй фронт против России. Тогда им тоже должна была выступить Прибалтика, однако этим планам помешал приход Дональда Трампа к власти в США.

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