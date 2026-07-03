Назван возрастной пик страха смерти

Психолог Абравитова заявила, что страх смерти у молодых сильнее, чем у пожилых

В старости люди начинают меньше бояться смерти, так как в старшем возрасте человек начинает принимать конечность жизни. Об этом в беседе с RT заявила клинический психолог Марианна Абравитова.

«В то же время своего пика опасения по поводу конца жизни достигают у людей молодого и среднего возраста», — добавила она.

Кроме того, по словам эксперта, с возрастом люди начинают воспринимать потерю как норму, так как за время их жизни происходят разные печальные моменты, приводящие к адаптации к нормализации чувства приближения кончины.

Ранее американка, которая провела в коме четыре дня после внутреннего кровотечения, рассказала, что встретилась со своей умершей собакой.