Женщина провела в коме четыре дня и встретилась со своей умершей собакой

Американка очнулась от комы и рассказала о встрече со своей умершей собакой

Американка, которая провела в коме четыре дня после внутреннего кровотечения, рассказала, что встретилась со своей умершей собакой. Об этом сообщает Daily Star.

В апреле 1990 года 22-летняя Пэм Нэнс, тогда еще студентка-археолог, почувствовала резкую боль в животе, а на следующий день потеряла сознание и впала в кому. По словам женщины, четыре дня комы стали для нее путешествием в иной мир. Очнувшись, Нэнс рассказала, что оказалась в долине между заснеженными горами, где чувствовала себя «энергетической частью всего пейзажа». Там она увидела огромное дерево, которое словно звало ее, а затем ее окружили животные, излучающие безусловную любовь.

Из круга зверей вышла ее умершая собака — ротвейлер Холли, — которая выглядела молодой и здоровой. «Она была так рада меня видеть, она вся дрожала, а хвост вилял из стороны в сторону. Я упала на колени, заплакала и обняла ее, потому что не ожидала увидеть Холли снова», — вспомнила Нэнс. По словам женщины, собака слизывала слезы с ее лица, а затем издалека послышался голос мужа, зовущий Нэнс по имени.

После пяти дней лечения и полного выздоровления Пэм заявила, что стала «совершенно другим человеком» и поняла истинный смысл жизни. «Мое послание в том, что все мы связаны любовью. Единственное, что нас разделяет, — это страх», — говорит она.

