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07:07, 22 июня 2026Ценности

Выпускница оконфузилась из-за туфель на шпильке и попала на видео

Американка показала на видео оконфузившуюся из-за туфель выпускницу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Американка Джессика (фамилия неизвестна) с никнеймом @jhernandez_93 показала конфуз попавшей на видео выпускницы. Пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах предстала девушка в академической мантии, шапке и туфлях на шпильке с красной подошвой. Она пыталась пройти между рядов стульев, однако каждый раз теряла координацию и подворачивала голеностоп, несмотря на придерживавшую ее другую выпускницу.

Ролик набрал 8,6 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Просто сняла бы эту обувь», «Это так раздражает», «Зачем покупать такие туфли, если не умеешь в них ходить?», «Моя семья меня бы потом всю жизнь высмеивала», «В этот момент нужно было просто достать кроксы», — заявили юзеры.

Ранее в июне обувь дочери медсестры Эрики Исли на выпускном в детсаду взорвала соцсети.

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