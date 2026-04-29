РИА Новости: ВСУ оборудовали минометные позиции во дворе храма в Гришино ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в Гришино Донецкой народной республики (ДНР), а после отступления разрушили его артиллерией. Об этом рассказал командир штурмовой группы 35-й мотострелковой бригады Сергей Чупалов в беседе с РИА Новости.

«У них там позиция миномета была. Мы как-то старались щадить, то есть артиллерией туда не били, ударные дроны не отправляли. В районе храма оборону боевиков продавливали исключительно стрелковым боем», — рассказал командир.

По его словам, командование ВСУ оборудовало в подвале в подвале храма склады с провизией и боеприпасами, а перед наступлением Российской армии смогло эвакуировать только минометы.

21 апреля сообщалось, что российские войска заняли Гришино в Донецкой Народной Республике.

