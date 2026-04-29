06:31, 29 апреля 2026

Российский командир рассказал о минометной позиции ВСУ во дворе храма

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в Гришино Донецкой народной республики (ДНР), а после отступления разрушили его артиллерией. Об этом рассказал командир штурмовой группы 35-й мотострелковой бригады Сергей Чупалов в беседе с РИА Новости.

«У них там позиция миномета была. Мы как-то старались щадить, то есть артиллерией туда не били, ударные дроны не отправляли. В районе храма оборону боевиков продавливали исключительно стрелковым боем», — рассказал командир.

По его словам, командование ВСУ оборудовало в подвале в подвале храма склады с провизией и боеприпасами, а перед наступлением Российской армии смогло эвакуировать только минометы.

21 апреля сообщалось, что российские войска заняли Гришино в Донецкой Народной Республике.

    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    Американский профессор обратился к США с мрачным посланием

    Правительство Финляндии запретило финну купить дачу около России

    Утро жителей Орска началось со взрывов и стрельбы

    Врач назвал способ выявить рак на ранней стадии

    Автомобилистов предупредили о возможной эвакуации машины при одной неисправности

    Женщина решила помогать девственникам и переспала с 500 клиентами

    Женщин предупредили об опасности мастурбации душем

    В Финляндии сделали резкое заявление о НАТО

    Дилеры захотели ввести тотальный контроль за машинами в России

    Все новости
