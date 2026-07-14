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15:40, 14 июля 2026Мир

Польша подняла истребители из-за России

Косиняк-Камыш: Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские истребители были подняты в воздух после пролета российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, российский самолет выполнял полет в международной зоне примерно в 30 километрах от польского побережья

Ранее, 2 июля, Оперативное командование Вооруженных сил Польши также сообщало о поднятии в воздух истребителей на фоне якобы активности России на Украине.

В Минобороны России заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

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