Польша подняла истребители из-за России

Косиняк-Камыш: Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой

Польские истребители были подняты в воздух после пролета российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, российский самолет выполнял полет в международной зоне примерно в 30 километрах от польского побережья

Ранее, 2 июля, Оперативное командование Вооруженных сил Польши также сообщало о поднятии в воздух истребителей на фоне якобы активности России на Украине.

В Минобороны России заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.