03:24, 14 февраля 2026Бывший СССР

Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

Премьер Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги страны какому-то из дружественных и Москве, и Еревану государств. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, российская концессия «создает определенные конкурентные потери» для Армении, несмотря на то, что армянские власти ничего не имеют против России.

Пашинян предложил, чтобы дружественная страна выкупила у Москвы право на концессионное управление. Он не уточнил, какая именно, но допустил, что это могут быть ОАЭ, Катар или Казахстан.

Ранее премьер заявил, что никто не сможет втянуть страну в логику действий против России. Он отметил, что Армения не будет бороться или спорить с Россией, поскольку Ереван ценит существующие отношения.

