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Из жизни
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19:42, 9 июня 2026Из жизни

Медведь едва не отгрыз руку туристу

В США медведица напала на туриста и едва не отгрызла ему руку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В США гризли едва не отгрыз руку туристу, гулявшему по национальному парку Глейшер. Об этом сообщает New York Post.

32-летний Дэниел Крэйго из Сан-Диего отправился в одиночный поход. 28 мая он шел по тропе парка в штате Монтана и заметил медвежонка. Подняв голову, он увидел взрослую самку медведя гризли, которая находилась всего в пяти метрах выше по склону.

Крэйго начал громко говорить, чтобы не застать зверя врасплох, и крикнул: «Эй, медведь!» Это не помогло. Медведица посмотрела ему в глаза, бросилась на него и вцепилась зубами в его правую руку. «Я подумал: "Вот и все"», — вспоминает Крэйго. Медведица проволокла его несколько метров, после чего разжала зубы и убежала вниз по склону.

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По счастливой случайности, один из туристов, отдыхавших неподалеку, оказался врачом. Он остановил кровотечение и стабилизировал руку до прилета спасательного вертолета, который доставил Крэйго в больницу в Калиспелле.

Крэйго уже перенес три операции и готовится к четвертой. Рентген показал, что лучевая и локтевая кости его руки раздроблены на множество фрагментов, но запястье и локоть не пострадали. Мужчина заявил, что инцидент не остановит его от походов по заповедным местам.

Ранее сообщалось, что священнослужитель, которого в национальном парке Глейшер в США растерзал медведь гризли, успел отправить трогательное сообщение отцу. В конце голосового сообщения он сказал ему: «Люблю тебя».

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