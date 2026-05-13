Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:15, 13 мая 2026Из жизни

Растерзанный медведем диакон успел оставить трогательное сообщение отцу

В США диакон, растерзанный медведем-гризли, перед смертью оставил сообщение отцу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @AnthonyPollio

Священнослужитель, которого в национальном парке Глейшер в США растерзал медведь-гризли, успел отправить трогательное сообщение отцу. Об этом сообщает New York Post.

33-летний католический диакон Энтони Поллио отправился в одиночный поход по тропе Маунт-Браун вечером 6 мая, чтобы встретить закат. Его останки нашли примерно в четырех километрах от стартовой точки, в 15 метрах от тропы. Сотрудники парка заявили, что травмы мужчины соответствуют нападению медведя. Последний раз медведь растерзал человека в Глейшере в 1998 году, а прошлое нападение с травмами произошло в августе 2025 года.

Отец погибшего Артур Поллио рассказал, что сын за время своей двухнедельной поездки по паркам США регулярно звонил ему. В день нападения он оставил отцу голосовое сообщение, в котором описывал свои приключения и в конце сказал: «Люблю тебя». «У него за 33 года было столько впечатлений, сколько некоторые не получают и за 90 лет», — сказал Поллио-старший в комментарии журналистам.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Энтони Поллио был не только диаконом в католической церкви в штате Флорида, но и заядлым туристом, изучавшим маршруты в национальных парках по всей стране. До Глейшера он побывал в Гранд-Каньоне, Йеллоустоне, Гранд-Тетоне и у мемориала на горе Рашмор. Мужчина также был опытным охотником, но, по мнению отца, агрессивный медведь мог застать его врасплох. Сейчас парк продолжает расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что медведи напали на двух братьев в Йеллоустонском национальном парке в США. Рядом с местом происшествия нашли следы по меньшей мере двух хищников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    Россиянам назвали регионы с повышенным риском заражения энцефалитом

    Растерзанный медведем диакон успел оставить трогательное сообщение отцу

    Сексологи рассказали о неочевидных правилах секса в машине

    Раскрыты подробности об уникальном оружии России

    Турка затравили за сходство с Эпштейном

    Tenet намекнул на скорый старт продаж нового автомобиля для россиян

    Марко Рубио полетел в Пекин в образе похищенного Мадуро

    На Украине допустили заговор против Зеленского

    Смартфоны Samsung взломали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok