Растерзанный медведем диакон успел оставить трогательное сообщение отцу

В США диакон, растерзанный медведем-гризли, перед смертью оставил сообщение отцу

Священнослужитель, которого в национальном парке Глейшер в США растерзал медведь-гризли, успел отправить трогательное сообщение отцу. Об этом сообщает New York Post.

33-летний католический диакон Энтони Поллио отправился в одиночный поход по тропе Маунт-Браун вечером 6 мая, чтобы встретить закат. Его останки нашли примерно в четырех километрах от стартовой точки, в 15 метрах от тропы. Сотрудники парка заявили, что травмы мужчины соответствуют нападению медведя. Последний раз медведь растерзал человека в Глейшере в 1998 году, а прошлое нападение с травмами произошло в августе 2025 года.

Отец погибшего Артур Поллио рассказал, что сын за время своей двухнедельной поездки по паркам США регулярно звонил ему. В день нападения он оставил отцу голосовое сообщение, в котором описывал свои приключения и в конце сказал: «Люблю тебя». «У него за 33 года было столько впечатлений, сколько некоторые не получают и за 90 лет», — сказал Поллио-старший в комментарии журналистам.

Энтони Поллио был не только диаконом в католической церкви в штате Флорида, но и заядлым туристом, изучавшим маршруты в национальных парках по всей стране. До Глейшера он побывал в Гранд-Каньоне, Йеллоустоне, Гранд-Тетоне и у мемориала на горе Рашмор. Мужчина также был опытным охотником, но, по мнению отца, агрессивный медведь мог застать его врасплох. Сейчас парк продолжает расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что медведи напали на двух братьев в Йеллоустонском национальном парке в США. Рядом с местом происшествия нашли следы по меньшей мере двух хищников.

