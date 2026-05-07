Неизвестное количество медведей напало на братьев в знаменитом национальном парке

13:08, 7 мая 2026

Outdoor Life: В Йеллоустонском национальном парке медведи напали на двух братьев
Никита Савин
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Медведи напали на двух братьев в знаменитом Йеллоустонском национальном парке в США. Об этом сообщает Outdoor Life.

Инцидент произошел в понедельник, 4 мая, на туристической тропе Мистик-Фоллс недалеко от всемирно известного гейзера Старый Служака. Службу спасения вызвал турист из Мэриленда Крейг Лерман, после того как обнаружил 28-летнего мужчину и 14-летнего подростка с ранениями. «Я заметил медвежьи следы в грязи, прошел немного и увидел окровавленную шляпу и разбитые наручные часы», — рассказал Лерман.

Затем он услышал крики о помощи. Лерман нашел пострадавших, позвонил в 911 и оставался на месте до прибытия помощи. Американец рассказал, что 28-летний мужчина пострадал очень сильно и захлебывался собственной кровью. Лерман перевернул его на бок, чтобы он мог дышать. Пострадавших доставили в больницу на вертолете. По словам Лермана, они были братьями.

В официальном заявлении национального парка сказано, что на людей напало «неизвестное количество медведей». Рядом с местом происшествия нашли следы по меньшей мере двух хищников.

Как пишет Outdoor Life, характер травм у пострадавших указывает на то, что они столкнулись с гризли. В последний раз в Йеллоустонском парке медведь нападал на человека в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что на японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 килограммов, еще один 280-килограммовый зверь напал на охотника. Опытные охотники признались, что впервые видят таких крупных хищников весной.

