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16:17, 25 июля 2025Культура

Лайма Вайкуле рассказала о протесте против русского языка

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не могла петь по-русски из-за тяжести внутри
Андрей Шеньшаков

Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / Globallookpress.com

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), раскрыла свое отношение к русскому языку. Фрагмент интервью с ее участием опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам Вайкуле, русский язык помогал ей в работе, когда надо было общаться с людьми из разных стран бывшего Советского Союза.

«Русский язык давал возможность понимать друг друга. Сначала я думала, что никогда не смогу петь по-русски. Но потом девочка с Украины сказала, что надо быть спокойнее. Это было тяжело, жуткий протест внутри, но я начала понимать, что это эмоции», — сообщила артистка.

Также советская певица отметила, что язык сам по себе ни в чем не виноват, поэтому не стоит «ставить границы» между латышами и русскими.

«Я хочу контактировать с людьми из разных стран. Если начну говорить по-латышски, кто меня поймет. К тому же здесь многие люди говорят по-русски. Правильно, чтобы они думали так же, как и мы, латыши», — добавила Лайма.

Ранее стало известно, что эстрадная певица Лайма Вайкуле прокомментировала запрет на въезд в Латвию артистке Кристине Орбакайте и отмену ее концерта в стране. Она заявила, что певица не сделала бы в Латвии ничего плохого.

Вот это да!
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