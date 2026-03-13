Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:09, 13 марта 2026Культура

Путин поздравил с юбилеем Ирину Алферову

Владимир Путин поздравил актрису Ирину Алферову с 75-летием
Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что актриса по праву пользуется признанием коллег и любовью зрителей. Президент отметил талант, мастерство и самоотдачу Алферовой. «Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил Путин.

Ирина Алферова наиболее известна по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви», «ТАСС уполномочен заявить…». С 1993 года актриса служит в московском Театре на Трубной.

Ранее Алферова заявила, что Констанцию Бонасье в разных версиях «Трех мушкетеров» играют некрасивые актрисы. Артистка рассказала, что видела множество экранизаций знаменитого романа Александра Дюма, однако почти все оказались неудачными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций

    Женщины отправили заключенным наркотики и телефоны в воронах

    Боец СВО рассказал о 16 промахах охотившихся за ним дронов ВСУ

    Мерц сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    В России многодетная семья попала под уголовное дело из-за места проведения гендер-пати

    Известный хирург оценил внешность Джима Керри на фоне обвинений в пластике

    Российского подростка начали судить за выстрел в лицо сверстнику

    Скрывавшийся под псевдонимом россиянин попал под следствие

    На Украине обвинили Венгрию в провокации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok