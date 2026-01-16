Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:51, 16 января 2026Из жизни

Медведь поселился под жилым домом

В США медведь поселился под домом местного жителя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Житель городка Алтадена в США обнаружил медведя, устроившего себе логово под его домом. Об этом сообщает People.

Крупный хищник весом более 250 килограммов уже около недели живет под домом горожанина, который предпочел не раскрывать свое имя. За последние несколько месяцев это уже второй случай в городе, когда медведь селится под домом в непосредственной близости от людей.

Другой житель Алтадены, Кеннет Джонсон, в декабре 2025 года даже пригрозил подать в суд на Департамент рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии, поскольку ведомство не смогло оперативно выгнать медведя из-под его дома. Животное прожило там 37 дней, из-за чего американцу пришлось отключить газ перед католическим Рождеством (25 декабря). Есть вероятность, что этот самый медведь, которого выселили 6 января, просто нашел новый дом.

Службы по отлову сталкиваются с трудностями: в одном случае они по ошибке поймали другого медведя, в другом — хищник был слишком велик для безопасного усыпления. Жительница того же района Дебора Уилсон настоятельно рекомендует соседям закрывать пространство под домом со всех сторон, поскольку иногда там селятся не только медведи, но и койоты. «Если не медведь достанется вам, так что-нибудь другое достанется. Так что лучше надежно закрыть», — объясняет Уилсон.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее в штате Теннесси, США, черные медведи снова разгромили магазин сладостей Glades Homemade Candies. По словам сотрудников, хищники вломились в здание уже в четвертый раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

    Названы три пути США для контроля над Гренландией

    Эксперты разошлись во мнении о перспективах альтернативного ввоза в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok