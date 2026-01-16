Медведь поселился под жилым домом

В США медведь поселился под домом местного жителя

Житель городка Алтадена в США обнаружил медведя, устроившего себе логово под его домом. Об этом сообщает People.

Крупный хищник весом более 250 килограммов уже около недели живет под домом горожанина, который предпочел не раскрывать свое имя. За последние несколько месяцев это уже второй случай в городе, когда медведь селится под домом в непосредственной близости от людей.

Другой житель Алтадены, Кеннет Джонсон, в декабре 2025 года даже пригрозил подать в суд на Департамент рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии, поскольку ведомство не смогло оперативно выгнать медведя из-под его дома. Животное прожило там 37 дней, из-за чего американцу пришлось отключить газ перед католическим Рождеством (25 декабря). Есть вероятность, что этот самый медведь, которого выселили 6 января, просто нашел новый дом.

Службы по отлову сталкиваются с трудностями: в одном случае они по ошибке поймали другого медведя, в другом — хищник был слишком велик для безопасного усыпления. Жительница того же района Дебора Уилсон настоятельно рекомендует соседям закрывать пространство под домом со всех сторон, поскольку иногда там селятся не только медведи, но и койоты. «Если не медведь достанется вам, так что-нибудь другое достанется. Так что лучше надежно закрыть», — объясняет Уилсон.

Ранее в штате Теннесси, США, черные медведи снова разгромили магазин сладостей Glades Homemade Candies. По словам сотрудников, хищники вломились в здание уже в четвертый раз.