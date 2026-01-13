Реклама

Медведи-сладкоежки вломились в магазин конфет в четвертый раз

В США медведи повадились громить магазин сладостей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Cardinez / Shutterstock / Fotodom

В штате Теннесси, США, черные медведи снова разгромили магазин сладостей Glades Homemade Candies. Об этом пишет People.

По словам сотрудников магазина конфет, медведи вломились в здание уже в четвертый раз. Они разбили стеклянную входную дверь, перевернули чаны с тестом и разбросали по полу противни.

Представители магазина заявили, что предприняли все возможные меры для защиты магазина: они запирают двери и используют только мусорные контейнеры, которые не могут вскрыть медведи. Однако пока их усилия не окупаются.

Агентство по охране дикой природы штата Теннесси объяснило, что черные медведи особенно активны летом и весной. Тем не менее в это время они не особо агрессивны, поэтому редко вредят людям без повода. Зимой же медведи впадают в спячку, но, если выходят из нее раньше, испытывают сильный голод. В поисках пропитания они приходят к людям, устраивают погромы и даже могут на кого-нибудь напасть.

Ранее сообщалось, что медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Хищники покалечили четверых пенсионеров за день.

