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21:20, 13 мая 2025Россия

Абрамовича заметили в Кремле накануне новых переговоров с Украиной

Миллиардер Абрамович появился в Кремле накануне новых переговоров с Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Юнашев Live»

Российского миллиардера Романа Абрамовича заметили в Кремле 13 мая. Кадр, на котором запечатлен бизнесмен, опубликовал в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Какие люди... в Кремле. Накануне переговоров с Украиной», — написал Юнашев.

Как уточняет ТАСС, Абрамович присутствовал на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров. Кроме него во встрече также принимал участие бизнесмен Олег Дерипаска.

Ранее на Украине рассказали о тайных переговорах с приближенным к президенту России Владимиру Путину чиновником. Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Киев может выдать за переговоры обычную встречу бизнесменов.

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