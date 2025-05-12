В России отреагировали на слова о тайных переговорах Украины с чиновником из Москвы

Депутат Журова: В Киеве могут выдать за переговоры обычную встречу бизнесменов

Депутат Верховный Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может выдавать за тайные переговоры обычную встречу влиятельных людей из России и Украины, между тем ничего зазорного в таких контактах нет, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее нардеп Украины сообщил, что Киев вел тайные прямые переговоры с неким чиновником, приближенным к президенту России Владимиру Путину. По его словам, сначала это якобы был миллиардер Роман Абрамович, а позже переговоры были доверены «высокому российскому чиновнику, максимально приближенному к Путину».

Депутат отметила, что нардеп Украины мог выдать за переговоры любую встречу бизнесменов, однако важен контекст, с каким подает эту новость Гончаренко. Парламентарий объяснила, что нет ничего зазорного в контактах обеих стран на уровне влиятельных лиц, которые хотят урегулировать спорные вопросы. Такие встречи наверняка могли происходить, считает Журова.

«Элиты понимают, что потом при подписании мирного соглашения тем же олигархам и чиновникам, всем придется восстанавливать контакты и торгово-экономические отношения. И в первую очередь кто это будет делать? Бизнесмены», — считает депутат.

Журова добавила, что в любом случае никто, не уполномоченный российским президентом, не может называть условия для переговоров. Она также подчеркнула, что только российский лидер Владимир Путин будет предлагать проект мирного соглашения.

Ранее нардеп заявил, что Украина негласно присоединилась к трехдневному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным. По его словам, подобное указание получили в украинской армии.