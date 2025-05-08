В Верховной Раде заявили о присоединении Украины к объявленному Путиным перемирию

Депутат Верховной Рады Гончаренко: Украина негласно присоединилась к перемирию

Украина негласно присоединилась к трехдневному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — написал он

Ранее Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушении перемирия. Там заявили, что российские войска отвечают зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке. В ведомстве также утверждают, что Москва соблюдает режим прекращения огня. В том числе остановлены удары авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.

Кроме того, стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область. Утром 8 мая украинская пехота начала наступление на Теткино. Также предпринята атака в районе села Будки Сумской области. Наступлению предшествовали артподготовка и бомбардировка.

Перемирие, объявленное Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия остановлены до 11 мая.