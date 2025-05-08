Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 8 мая 2025Россия

Появились подробности о попытке прорыва ВСУ в Курскую область после начала перемирия

Mash: ВСУ пытаются наступать на Теткино Курской области силами до 50 человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на Теткино Курской области силами от 40 до 50 человек. Подробности о попытке прорыва после начала перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, наступлению предшествовали артподготовка и бомбардировка. Сейчас украинские войска пытаются продвигаться к Теткино со стороны Рыжевского леса с целью занять улицу Чапаева на западной стороне населенного пункта. Наступающих солдат ВСУ атаковала российская авиация.

Кроме того, зафиксированы попытки наступления в районе поселка Новый Путь, где ВСУ задействовали танк, инженерную машину разграждения и три боевых бронемашины. Канал выяснил, что эта техника также уничтожена российской авиацией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Появились подробности о попытке прорыва ВСУ в Курскую область после начала перемирия

    Президент Кубы высказался об угрозах Зеленского прибывшим в Москву зарубежным политикам

    Военкоры сообщили о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область

    Федерация фехтования Украины выступила с заявлением о новом допуске россиян

    Путин назвал самый большой иностранный расчет на параде Победы в Москве

    Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО

    В Киеве подтвердили приоритетный доступ США к данным об украинских недрах

    Путин высказался о визите в Китай

    Захарова назвала страны с наибольшим числом оскверненных могил солдат Красной армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости