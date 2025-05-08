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11:01, 8 мая 2025Россия

Военкоры сообщили о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область

«РВ»: ВСУ вновь пытаются взять под контроль Теткино Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку наступления на Теткино Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным авторов поста, утром 8 мая украинская пехота начала попытки прорваться в Теткино, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ предприняла атаку в районе села Будки Сумской области в направлении российского населенного пункта.

Как пишет канал, сейчас российский десант продолжает зачистку улицы Чапаева в Теткино, где идут ожесточенные бои.

О новой попытке наступления ВСУ на Теткино также сообщил военкор Александр Коц. Он считает, что Киев подходит к перемирию избирательно. «Негласно-то он его поддержал. Соответствующая команда прошла по ВСУ, — написал журналист. — Но вот, к примеру, в Сумской области решили, что их перемирие не касается. И с утра снова поперли на Теткино».

ЖЗЛ
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