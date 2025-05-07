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15:11, 7 мая 2025Россия

Армия России остановила продвижение ВСУ в курском приграничье

«РВ»: ВС РФ остановили продвижение ВСУ в курском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России остановила продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

ВСУ активизировались в приграничной зоне в первых числах мая. По данным канала, попытка противника перейти в наступление были купированы российскими подразделениями. При этом ВСУ понесли значительные потери, указано в публикации. Так, в районе населенного пункта Новый Путь украинские войска потеряли большое количество бронетехники, отмечает «РВ».

Помимо этого, армия России продолжает уничтожать бойцов в технику ВСУ в районе приграничного поселка Теткино. При этом украинские резервы еще не были введены в бой, отмечает канал.

Ранее 7 мая проект WarGonzo описал обстановку в Курской области. По его информации, украинские бойцы на мотоциклах «доезжают куда могут», после чего спешиваются и пытаются закрепиться. «Но получается у них, откровенно говоря, плохо», — отметил WarGonzo.

ЖЗЛ
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