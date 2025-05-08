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13:35, 8 мая 2025Россия

В Минобороны России заявили об ответе на нарушения ВСУ перемирия

Минобороны: Россия зеркально реагирует на нарушения ВСУ перемирия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российская армия зеркально реагирует на нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) режима прекращения огня в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжит действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все атаки Украины.

Министерство также подчеркнуло, что, в свою очередь, Вооруженные силы России прекратили ведение боевых действий и остались на ранее занятых рубежах и позициях зоны СВО, строго соблюдая режим прекращения огня. В том числе остановлены удары авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область и начали наступление в сторону поселка Теткино.

Перемирие, объявленное Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия остановлены до 11 мая.

ЖЗЛ
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