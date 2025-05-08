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13:15, 8 мая 2025Россия

Минобороны России отчиталось о соблюдении объявленного Путиным перемирия

Минобороны России заявило о прекращении боевых действий на время перемирия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска прекратили ведение боевых действий и остались на ранее занятых рубежах и позициях зоны специальной военной операции (СВО) на время объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения огня. «В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

При этом министерство обвинило Вооруженные силы Украины в продолжении боевых действий против России. По его данным, украинские войска предприняли две попытки прорваться через государственную границу, а также атаковали Дзержинск Донецкой народной республики.

Ранее военкоры сообщили о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область. По их данным, утром 8 мая украинская пехота начала наступление на Теткино. Также предпринята атака в районе села Будки Сумской области. Наступлению предшествовали артподготовка и бомбардировка

Перемирие, объявленное Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия остановлены до 11 мая.

ЖЗЛ
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