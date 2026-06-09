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13:00, 9 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Зеленского Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

Депутат Журова связала слова Зеленского об отказе уступать Донбасс с поддержкой Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по окончанию конфликта зависит от финансовой и военной поддержки Запада, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление украинского лидера на встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем об отказе Киева уступать Донбасс.

«Сложно комментировать человека, который сегодня говорит одно, завтра — другое. Одним он говорит одно, другим — другое. Но почему это он именно Абрамовичу сказал? Это тоже странно. Он как будто уже не понимает, что говорить, идти к миру или продолжать все это», — отметила Журова.

С одной стороны, мирное соглашение, с другой стороны, ему, видимо, кто-то пообещал финансовую или военную поддержку, и он сразу: «Донбасс не отдадим». Такое ощущение, что у него меняется позиция от того, что и как ему там денег обещают

Светлана Журовапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее стало известно, что Зеленский на переговорах с Абрамовичем в мае заявил, что Киев не откажется от Донбасса.

Также на встрече украинский лидер передал свое послание президенту России Владимиру Путину через российского миллиардера.

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