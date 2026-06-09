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10:28, 9 июня 2026Бывший СССР

Зеленский принял Абрамовича и сразу захотел потратить его деньги

Зеленский предлагал Стармеру потратить деньги Абрамовича на ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил сам украинский президент, его слова передает УНИАН в своем Telegram-канале.

В частности, политик обсуждал с главой британского правительства идею взять 2,4 миллиарда фунтов и направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти средства были получены в результате продажи Абрамовичем клуба «Челси».

Зеленский также добавил, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.

Ранее Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Президент Украины отметил, что в первую очередь бизнесмен хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров.

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