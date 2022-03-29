Кремль ответил на вопрос о роли Абрамовича на переговорах с Украиной

Песков: Абрамович задействован в контактах между Москвой и Киевом по решению обеих сторон

Бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом делегации России на переговорах в Стамбуле, однако он задействован в контактах между Москвой и Киевом по решению обеих сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о роли бизнесмена, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между Россией и Украиной, отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что присутствие бизнесмена на переговорах в турецкой столице устроило обе стороны. Песков напомнил, что возглавляет российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский.

Тем не менее это не мешает присутствию Романа Абрамовича с нашей стороны на переговорах в Стамбуле, пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что бизнесмен Абрамович прибыл в Стамбул, где 29 марта проходит очередной этап российско-украинских переговоров, и поговорил перед встречей делегаций с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали беседы не уточняются.

До этого газета Times писала, что Абрамович передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней, по информации издания, изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.