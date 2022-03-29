Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут российско-украинские переговоры

Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где во вторник, 29 марта, пройдут переговоры России и Украины. Об этом стало известно ТАСС.

Встреча российской и украинской делегаций пройдет во дворце Долмабахче. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, говорить о прогрессе на переговорах России и Украины пока что не приходится. Пресс-секретарь президента также подчеркнул необходимость переговоров в очном формате.

Ранее Times сообщил, что Роман Абрамович передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней, по данным издания, изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.

Бизнесмен принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. The Jerusalem Post писал, что Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с Москвой и разрешить конфликт. Бывший продюсер Владимира Зеленского Александр Роднянский тогда сообщил, что Абрамович оказался единственным из России, кто откликнулся на просьбу Киева.

Позднее The Wall Street Journal написал, что после поездки на Украину и участия в организации переговоров у российского миллиардера Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления. Издание утверждало, что у бизнесмена и других двоих членов переговорной группы возникло покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках.

