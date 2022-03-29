Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Абрамович прибыл в Стамбул

Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут российско-украинские переговоры

Фото: Reuters

Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где во вторник, 29 марта, пройдут переговоры России и Украины. Об этом стало известно ТАСС.

Встреча российской и украинской делегаций пройдет во дворце Долмабахче. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, говорить о прогрессе на переговорах России и Украины пока что не приходится. Пресс-секретарь президента также подчеркнул необходимость переговоров в очном формате.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее Times сообщил, что Роман Абрамович передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней, по данным издания, изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.

Бизнесмен принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. The Jerusalem Post писал, что Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с Москвой и разрешить конфликт. Бывший продюсер Владимира Зеленского Александр Роднянский тогда сообщил, что Абрамович оказался единственным из России, кто откликнулся на просьбу Киева.

Позднее The Wall Street Journal написал, что после поездки на Украину и участия в организации переговоров у российского миллиардера Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления. Издание утверждало, что у бизнесмена и других двоих членов переговорной группы возникло покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о разговоре Абрамовича с Эрдоганом перед переговорами
Япония вводит запрет на экспорт премиальных автомобилей в Россию
Росгвардия сообщила о поимке украинского боевика с ценными сведениями
Эрдоган покинул место переговоров России и Украины
На Украине сообщили о согласовании трех гуманитарных коридоров
С ростом цен в России решили бороться по-новому
Минобороны сообщило о поражении 68 военных объектов Украины
Боевики взорвали железнодорожный состав и взяли пассажиров в заложники в Нигерии
Элтон Джон вспомнил о попытке усыновить украинского ребенка
Необычное природное явление удивило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.