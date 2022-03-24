В Кремле ответили на вопрос об участии Абрамовича в переговорах России и Украины

Песков заявил, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович действительно принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В настоящее время в процессе задействованы переговорные группы, заявил пресс-секретарь российского президента.

23 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Издание утверждает, что украинский президент объяснил американскому коллеге Джо Байдену, что миллиардер якобы может быть важным посредником на переговорах с Россией.

Британия заморозила активы Абрамовича, запретила физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства любые сделки с ним. Санкции против олигарха ввел и ЕС.