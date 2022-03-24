Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии Абрамовича в переговорах России и Украины

Песков заявил, что Абрамович принимал участие в организации переговоров России и Украины
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Andrew Winning / Reuters

Российский миллиардер Роман Абрамович действительно принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В настоящее время в процессе задействованы переговорные группы, заявил пресс-секретарь российского президента.

23 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Издание утверждает, что украинский президент объяснил американскому коллеге Джо Байдену, что миллиардер якобы может быть важным посредником на переговорах с Россией.

Британия заморозила активы Абрамовича, запретила физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства любые сделки с ним. Санкции против олигарха ввел и ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян
Германия оценила возможность немедленного запрета на газ и нефть из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.