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Абрамович не попал под санкции США по просьбе Зеленского

WSJ сообщило о просьбе Зеленского к Байдену не вводить санкции против Абрамовича
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: John Sibley / Reuters

Российский миллиардер Роман Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Минфин США разработал санкции против Абрамовича в начале марта. Они должны были дополнить ограничения, введенные в отношении олигарха Евросоюзом и Великобританией. Однако Совет национальной безопасности сказал отложить санкции. Это было сделано после телефонного разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский президент объяснил Байдену, что Абрамович может быть важным посредником на переговорах с Россией, которая с 24 февраля проводит спецоперацию на территории республики.

Представитель Совета безопасности сказала изданию, что не будет разглашать детали телефонных разговоров американского президента. Минфин на соответствующий запрос не ответил.

Британия заморозила активы Абрамовича, запретила физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства любые сделки с ним. Санкции против олигарха ввел и ЕС.

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Алевтина Запольская
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