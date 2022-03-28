Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев

WSJ сообщила о признаках отравления у Абрамовича после поездки в Киев

У российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, у Абрамовича и двоих членов переговорной группы со стороны Украины возникло покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках. В настоящее время их состояние улучшилось, угрозы жизни нет, утверждают собеседники газеты.

Также известно, что одним из пострадавших мог стать депутат Верховной Рады Рустем Умеров. Как писал «Коммерсантъ», сам нардеп указанные сведения опроверг, заверив, что с ним все хорошо.

Ранее Times раскрыла информацию о некой записке от украинского президента Владимира Зеленского, переданной Абрамовичем российскому лидеру Владимиру Путину. Согласно данным газеты, после встречи в Киеве бизнесмен прилетел в Москву, чтобы передать написанную от руки записку с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения.

24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.