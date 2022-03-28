Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского

Times: Абрамович передал Путину записку от Зеленского с условиями мирного соглашения

Фото: Paul Gilham / Getty Images

Бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в организации переговоров между Москвой и Киевом, передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Times.

Отмечается, что после встречи с украинским президентом Абрамович прилетел в Москву, чтобы увидеться с российским лидером и вручить ему написанную от руки записку Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения. Затем, по данным издания, бизнесмен вернулся в Стамбул, где связался с депутатом Верховной рады Рустемом Умеровым, переговорщиком от Киева.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Путин лично одобрил участие Абрамовича в организации переговоров. Утверждалось, что бизнесмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Также он общался с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Материалы по теме:
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
24 марта
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

24 марта представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский миллиардер принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского
Россия объявила персонами нон грата троих словацких дипломатов
Женщина развелась с супругой и женилась сама на себе
«Новая газета» объявила о приостановке работы
В Совфеде объяснили опровержение слов Байдена о смене власти в России
Авербух оценил необходимость паузы в карьере Щербаковой
Российские корабли поразили цель «Москитами» на учениях
Назван самый успешный регион России
Песков прокомментировал возможность национализации в России
В Шанхае ввели крупнейший локдаун из-за вспышки коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.