Раскрыты детали участия Абрамовича в переговорах с Украиной

FT: президент России Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

По данным собеседников издания, с согласия российского лидера миллиардер встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь с организацией переговоров между двумя странами. По словам члена украинской делегации, главы парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, Абрамович виделся с ним в белорусском Гомеле, когда проходил первый раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

«Я могу подтвердить, что Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах», — приводит газета слова украинского политика. Арахамия отметил, что миллиардер смог присоединиться к процессу «через международную еврейскую общину».

Утверждается, что российский бизнесмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Также он общался с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Кроме того, пишет Financial Times, частный самолет Абрамовича был замечен в Турции и Израиле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Израиля Нафтали Беннета заявил, что российский бизнесмен не оказал никакого влияния на желание страны присоединиться к переговорам.

24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович действительно принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Издание утверждает, что украинский президент объяснил американскому коллеге Джо Байдену, что миллиардер может быть важным посредником на переговорах с Россией.

