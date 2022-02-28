Стало известно о возможной роли Абрамовича в переговорах России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины прибыл в Белоруссию, чтобы помочь Киеву в переговорах с Москвой. Об этом стало известно The Jerusalem Post.

Александр Роднянский, бывший продюсер президента Украины Владимира Зеленского, рассказал изданию, что с ним и другими членами еврейской общины в России связались украинские чиновники и попросили вмешаться, чтобы разрешить конфликт. По словам Роднянского, хотя влияние Абрамовича ограниченно, он оказался единственным в России, кто откликнулся на просьбу из Киева. «Не знаю, будет ли результат, но сотрудники Зеленского благодарны ему за усилия», — отметил продюсер.

Пресс-секретарь Абрамовича не прокомментировал информацию о нахождении миллиардера в Белоруссии, однако подтвердил, что к нему обращались украинские официальные лица. «Могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона с просьбой помочь в мирном урегулировании», — сказал собеседник издания, не уточнив подробности договоренностей.

Днем 28 февраля в Белоруссии начались переговоры делегаций из Украины и России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

Причиной переговоров стала военная операция России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля. Таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.