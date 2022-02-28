Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о возможной роли Абрамовича в переговорах России и Украины

The Jerusalem Post: Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с Россией
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Ki Price / ZumaPress / Globallookpress.com

Российский миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины прибыл в Белоруссию, чтобы помочь Киеву в переговорах с Москвой. Об этом стало известно The Jerusalem Post.

Александр Роднянский, бывший продюсер президента Украины Владимира Зеленского, рассказал изданию, что с ним и другими членами еврейской общины в России связались украинские чиновники и попросили вмешаться, чтобы разрешить конфликт. По словам Роднянского, хотя влияние Абрамовича ограниченно, он оказался единственным в России, кто откликнулся на просьбу из Киева. «Не знаю, будет ли результат, но сотрудники Зеленского благодарны ему за усилия», — отметил продюсер.

Материалы по теме:
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Пресс-секретарь Абрамовича не прокомментировал информацию о нахождении миллиардера в Белоруссии, однако подтвердил, что к нему обращались украинские официальные лица. «Могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона с просьбой помочь в мирном урегулировании», — сказал собеседник издания, не уточнив подробности договоренностей.

Днем 28 февраля в Белоруссии начались переговоры делегаций из Украины и России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

Причиной переговоров стала военная операция России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля. Таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
Крупнейшие импортеры алкоголя в России остановили отгрузки
Россиян предупредили о повышении стоимости путевок за границу
Девушка собрала коллекцию модной в прошлом веке одежды на сотни тысяч рублей
Россиянам разъяснили судьбу ставок по ипотеке
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о возможной роли Абрамовича в переговорах России и Украины
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.