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22:29, 13 мая 2025Россия

Абрамович не ответил на вопрос о поездке в Стамбул

Абрамович не ответил на вопросы о поездке в Стамбул и переговорах по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский миллиардер Роман Абрамович проигнорировал вопросы о переговорах по Украине, а также о том, поедет ли он в Стамбул. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Журналистам удалось встретить Абрамовича, предположительно, после заседания в Кремле. Когда бизнесмен шел по коридору, ему задали несколько вопросов, касательно предстоящих переговоров. Однако все они остались без ответа.

Ранее сообщалось, что Абрамовича заметили в Кремле накануне новых переговоров с Украиной. Он принимал участие в заседании попечителей Большого и Мариинского театров.

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