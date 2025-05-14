Абрамович не ответил на вопрос о поездке в Стамбул

Абрамович не ответил на вопросы о поездке в Стамбул и переговорах по Украине

Российский миллиардер Роман Абрамович проигнорировал вопросы о переговорах по Украине, а также о том, поедет ли он в Стамбул. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Журналистам удалось встретить Абрамовича, предположительно, после заседания в Кремле. Когда бизнесмен шел по коридору, ему задали несколько вопросов, касательно предстоящих переговоров. Однако все они остались без ответа.

Ранее сообщалось, что Абрамовича заметили в Кремле накануне новых переговоров с Украиной. Он принимал участие в заседании попечителей Большого и Мариинского театров.