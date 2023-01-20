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14:07, 20 января 2023Бывший СССР

Названа причина участия Абрамовича в переговорах России и Украины

Роднянский: глава офиса Зеленского Ермак попросил подключить Абрамовича к переговорам

Фото: Martin Meissner / AP

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил «подключить» бизнесмена Романа Абрамовича к переговорам Москвы и Киева. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает «Коммерсантъ».

«Первым, кто позвонил мне после начала вторжения, был мой сын. А вторым — Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасьте, ни до свидания, а сразу сказал — "Давай с Абрамовичем поговорим"», — рассказал он.

По словам продюсера, у бизнесмена есть возможность доносить позицию до руководства России. Он отметил, что кандидатуру посредника на переговорах обсуждали еще за несколько дней до начала специальной операции.

В марте 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Абрамович не является членом российской делегации на переговорах в Стамбуле. При этом бизнесмен задействован в контактах между Россией и Украиной по решению обеих сторон, добавил он. Как утверждает Песков, присутствие Абрамовича на переговорах в Турции устроило Москву и Киев.

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Кристина Есикова
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