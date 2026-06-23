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06:13, 23 июня 2026Мир

Такер Карлсон отказался поддерживать Республиканскую партию

Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать республиканцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский журналист Такер Карслон отказался в дальнейшем поддерживать Республиканскую партию США. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. При этом до этого он долгое время выступал на ее стороне, в частности, поддерживал кандидатуру действующего американского президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году.

«Я не стану поддерживать Республиканскую партию. Нет никакого шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Я выхожу», — заявил журналист. Он объяснил свою позицию тем, что республиканцы предали американцев, так как поставили интересы иностранного правительства выше интересов своего народа.

Ранее Карлсон заявил, что ощущает изменение политического курса Трампа предательством.

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