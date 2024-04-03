Умер самый старый мужчина в мире. Кем он был, что называл самым важным в жизни и как ему удалось дожить до 114 лет?

В 114 лет умер самый старый мужчина в мире венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора

В Венесуэле скончался 114-летний Хуан Висенте Перес Мора, признанный самым старым мужчиной в мире. Родственники и официальные лица сообщили, что долгожитель ушел из жизни во вторник, 2 апреля. После его смерти титул старейшего мужчины перешел японцу Гисабуро Сонобэ, родившемуся в 1911 году.

Кем был и как жил старейший мужчина в мире

Хуан Висенте Перес Мора родился в Андах 27 мая 1909 года. Кроме него в семье было еще десять детей. Отец и братья выращивали кофе и сахарный тростник, и ему с малых лет приходилось им помогать. Он начал работать на ферме в пять лет и продолжал возделывать землю до глубокой старости. Свой последний участок земли он продал в возрасте 104 лет.

В 1937 году Хуан Висенте Перес Мора женился и вскоре стал отцом. За 60 лет брака у долгожителя родились шестеро сыновей и пять дочерей. В 1997 году его жена умерла. К 2022 году у Моры насчитывался 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Долгожитель признавался, что начинает каждый день с чашки кофе и завтрака со своей семьей. Он до последних дней оставался преданным католиком и ежедневно молился.

Мора говорил, что самое важное, чему он научился в жизни, — это «любовь к Богу, любовь к семье и то, что мы должны рано вставать на работу»

Дату рождения Моры проверила и подтвердила Книга рекордов Гиннесса. Это произошло в 2022 году за несколько дней до того, как ему исполнилось 113 лет. Мора стал седьмым мужчиной в истории с подтвержденным возрастом, которому удалось дожить до 114 лет. Известно лишь о трех живущих людях, которые появились на свет раньше него.

О кончине долгожителя, которого друзья и соседи называли просто дядя Висенте, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Хуан Винсенте Перес Море перенесся в вечность в возрасте 114 лет, — написал он в соцсети X (бывший Twitter). — Я обнимаю и соболезную его семье и всем жителям Эль-Кобре, штат Тачира. Да примет его Бог в Своей святой славе!»

Хуан Висенте Перес Мора Фото: Gilberto Chacon / AP

Кто теперь считается старейшим долгожителем

После кончины Хуана Висенте Переса Моры самым старым мужчиной стал японец Гисабуро Сонобэ, родившийся в 1911 году. Сейчас ему 112 лет.

Десять старейших живущих людей в мире — женщины, причем половина из них живут в Японии. Первое место в этом списке по-прежнему занимает испанка Мария Браньяс Морера, недавно отметившая 117-й день рождения.

117 лет самому старому в мире живущему человеку

Долгожительница появилась на свет четвертого марта 1907 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. В восемь лет она переехала с семьей в Испанию и поселилась в Каталонии, где прожила всю жизнь. Женщина пережила пандемию испанского гриппа, а также гражданскую войну в Испании, о которых, по ее словам, у нее остались «очень тяжелые воспоминания».

Морера была замужем за врачом Жоаном Море, от которого родила троих детей. Женщина овдовела в 1976 году. Она также потеряла одного из своих детей — единственного сына по имени Август.

Отмечается, что у Мореры нет никаких проблем с физическим и психическим здоровьем, помимо частичной потери слуха и трудностей с передвижением. Несмотря на преклонный возраст, долгожительница сохраняет позитивный настрой и верит, что каждый день способен научить ее чему-то новому.

Мария Браньяс Морера Фото: Arxiu de la família Branyas Morera / Wikimedia

Как старейшим людям удается дожить до такого возраста

Около года назад исследователь онкологических заболеваний Манель Эстельер связался с семьей Марии Браньяс Мореры и получил разрешение взять у долгожительницы образцы крови, мочи и мазок из ротовой полости. «Нам никогда не приходилось иметь дело с клетками человека, которому 117 лет, — объясняет ученый. — Это огромная редкость».

Эстельер надеялся, что изучение особенностей организма Марии Браньяс Мореры позволит раскрыть секрет ее долголетия. Первые результаты уже получены. Оказалось, что клетки долгожительницы примерно на десять лет моложе ее действительного возраста. Исследователь объясняет это ее генетикой и образом жизни.

Ей достался удачный расклад, и она хорошо его разыгрывала все 117 лет. При этом если не уметь играть в покер, то вам не повезет даже с хорошим раскладом. Но в данном случае ей, похоже, достался джекпот с ее хорошими генами и здоровыми привычками Манель Эстельер исследователь

По словам Эстельера, в пробах, взятых у долгожительницы, хорошо заметны возрастные изменения. В частности, у нее почти не осталось стволовых и иммунных клеток, а у ее хромосом отсутствуют концевые участки, которые выполняют защитные функции.

Сама Мария Браньяс Морера утверждает, что не знает, каким образом ей удалось дожить до 117 лет. «Я не делала ничего особенного, чтобы достичь такого возраста», — говорит она.